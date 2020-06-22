Дрозденко: Сегодня мы вспоминаем тех, кто ценой собственной жизни освобождал Родину от врага

Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти по случаю Дня памяти и скорби, отмечаемого 22 июня.
Александр Юрьевич напомнил, что три года на территории Ленобласти продолжались кровопролитные бои. Ленинградская земля понесла колоссальные потери. Но подвиг советских солдат и жителей области позволил освободить Ленинград из вражеского кольца и прогнать оккупантов с нашей территории.
22 июня 1941 года в 4 часа утра фашистская Германия и её союзники напали на Советский Союз. Указом Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 857, от 8 июня 1996 года, 22 июня объявлен «Днём памяти и скорби». Поэтому именно сегодня, 22 июня, мы вспоминаем тех, кто ценой собственной жизни освобождал Родину от врага, кто каждый день сражался на передовых и без устали трудился в тылу, кто пережил страшные годы блокады Ленинграда.
Как уже ранее писал ivbg.ru, в рамках проекта Министерства обороны «Дорога памяти» военными ЗВО принято более 1000 документов об участниках ВОВ, жертвах блокады Ленинграда, тружениках тыла и детях войны.
Министерство обороны России рассекретило и выложило на своём сайте уникальные архивные документы к 75-летию полного снятия фашистской блокады Ленинграда, основная часть опубликованных документов посвящена «Дороге жизни», проходившей через Ладогу и связывавшей город с тыловыми районами страны, сообщает военное ведомство.
«Мостотрест» также показал видеоролик из архивных материалов о мостах Петербурга в период с 1941 по 1945 год. А Санкт-Петербургский Государственный университет выложил в открытом доступе книгу «Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941-1944 гг.», представленную историками СПбГУ. Издание содержит редкие, ранее не издававшиеся документы.