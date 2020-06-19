Стало известно откуда забрали новых зараженных в Ленобласти 19 июня

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 53 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 3 858 человек. Выздоровели 3561 человек. Умерли — 25.

Бокситогорский район:

Горелуха.

Волосовский район:

Курковицы;

Рабитицы.

Волховский район:

Аврово.

Всеволожский район:

Старая;

Романовка;

Гарболово;

Ненимяки.

Выборгский район:

Выборг;

Глебычево;

Рощино.

Гатчинский район:

Гатчина;

Тайцы.

Высокоключевой;

Войсковицы;

Сиверский;

Терволово;

Коммунар;

Большие Колпаны;

Дружная Горка;

Мыза-Ивановка;

Малые Борницы;

Алапурская.

Киришский район:

Кириши.

Кировский район:

Войбокало;

Мга.

Лодейнопольский район:

Лодейное Поле.

Ломоносовский район:

Новополье;

Горбунки.

Лужский район:

Осьмино.

Сланцевский район:

Втроя.

Тихвинский район:

Тихвин.

Тосненский район: