Стало известно откуда забрали новых зараженных в Ленобласти 19 июня

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 53 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 3 858 человек. Выздоровели 3561 человек. Умерли — 25.
Бокситогорский район:
- Горелуха.
Волосовский район:
- Курковицы;
- Рабитицы.
Волховский район:
- Аврово.
Всеволожский район:
- Старая;
- Романовка;
- Гарболово;
- Ненимяки.
Выборгский район:
- Выборг;
- Глебычево;
- Рощино.
Гатчинский район:
- Гатчина;
- Тайцы.
- Высокоключевой;
- Войсковицы;
- Сиверский;
- Терволово;
- Коммунар;
- Большие Колпаны;
- Дружная Горка;
- Мыза-Ивановка;
- Малые Борницы;
- Алапурская.
Киришский район:
- Кириши.
Кировский район:
- Войбокало;
- Мга.
Лодейнопольский район:
- Лодейное Поле.
Ломоносовский район:
- Новополье;
- Горбунки.
Лужский район:
- Осьмино.
Сланцевский район:
- Втроя.
Тихвинский район:
- Тихвин.
Тосненский район:
- Тосно;
- Тельмана.