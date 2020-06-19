Стало известно откуда забрали новых зараженных в Ленобласти 19 июня

Автор: Гузель Галимова
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Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 53 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших  — 3 858 человек. Выздоровели 3561 человек. Умерли — 25.

Бокситогорский район:
  • Горелуха.
Волосовский район:
  • Курковицы;
  • Рабитицы.
Волховский район:
  • Аврово.
Всеволожский район:
  • Старая;
  • Романовка;
  • Гарболово;
  • Ненимяки.
Выборгский район:
  • Выборг;
  • Глебычево;
  • Рощино.
Гатчинский район:
  • Гатчина;
  • Тайцы.
  • Высокоключевой;
  • Войсковицы;
  • Сиверский;
  • Терволово;
  • Коммунар;
  • Большие Колпаны;
  • Дружная Горка;
  • Мыза-Ивановка;
  • Малые Борницы;
  • Алапурская.
Киришский район:
  • Кириши.
Кировский район:
  • Войбокало;
  • Мга.
Лодейнопольский район:
  • Лодейное Поле.
Ломоносовский район:
  • Новополье;
  • Горбунки.
Лужский район:
  • Осьмино.
Сланцевский район:
  • Втроя.
Тихвинский район:
  • Тихвин.
Тосненский район:
  • Тосно;
  • Тельмана.