26 человек пострадали в ДТП на дорогах Ленобласти и Петербурга за прошедшие сутки

За минувшие сутки, 19 июня, на дорогах Ленобласти и Петербурга зафиксировали 395 дорожно-транспортных происшествий.
Согласно статистике, опубликованной ГУ ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, на дорогах города и области произошло 375 аварий, в которых пострадали 26 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. В результате ДТП в Ленобласти погиб один человек.
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19.06.2020 130