26 человек пострадали в ДТП на дорогах Ленобласти и Петербурга за прошедшие сутки

За минувшие сутки, 19 июня, на дорогах Ленобласти и Петербурга зафиксировали 395 дорожно-транспортных происшествий.

Согласно статистике, опубликованной ГУ ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, на дорогах города и области произошло 375 аварий, в которых пострадали 26 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. В результате ДТП в Ленобласти погиб один человек.