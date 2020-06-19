26 человек пострадали в ДТП на дорогах Ленобласти и Петербурга за прошедшие сутки

Автор: Гузель Галимова
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За минувшие сутки, 19 июня, на дорогах Ленобласти и Петербурга зафиксировали 395 дорожно-транспортных происшествий.

Согласно статистике, опубликованной ГУ ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, на дорогах города и области произошло 375 аварий, в которых пострадали 26 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. В результате ДТП в Ленобласти погиб один человек.

ГУ ГИБДД по Петербургу и Ленобласти
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