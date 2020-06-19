Экс-руководитель Росреестра Ленобласти получил семь лет тюрьмы за взятку в 4 млн рублей

Уже бывший замдиректора филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области получил взятку землей, путем заключения фиктивных договоров дарения на родственников чиновников.

Суд установил, что с сентября 2016 года по январь 2017 года замдиректора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленобласти Храмов совместно с руководителем получил от бывшего начальника Приозерского отдела кадастровой палаты взятку в виде четырех земельных участка. Общей стоимостью более 4 млн рублей. Взамен чиновники помогли ему с постановкой на кадастровый учет его собственных участков в Ленобласти.

Суд приговорил Храмова к семи годам тюрьмы строго режима. Также преступник заплатит штраф в 13,5 млн рублей и три года не сможет занимать должности в органах государственной власти. Земельные участки обращены в доход государства.

Уголовное дело бывшего начальника Приозерского отдела кадастровой палаты, передавшего взятку, находится на рассмотрении суда. Сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.