Россияне могут оплатить счета за жилищно-коммунальные услуги за май до 15 июня. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

С 1 марта крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесен на пять дней вперед. Теперь оплачивать коммунальные услуги можно до 15-го числа каждого месяца.

Сергей Колунов подчеркнул, что празднование Дня России не влияет на установленный порядок расчетов и не изменяет сроки оплаты коммунальных услуг. Он также добавил, что в июне крайний срок оплаты выпадает на полноценный рабочий день, и работа ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний не должна столкнуться с какими-либо проблемами.