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Оплатить майский счет за услуги ЖКХ можно до 15 июня

Россияне могут оплатить счета за жилищно-коммунальные услуги за май до 15 июня. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Оплатить майский счет за услуги ЖКХ можно до 15 июня - С 1 марта крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесен на пять дней вперед. Теперь оплачивать коммунальны
Фото: magnific.

С 1 марта крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесен на пять дней вперед. Теперь оплачивать коммунальные услуги можно до 15-го числа каждого месяца.

Сергей Колунов подчеркнул, что празднование Дня России не влияет на установленный порядок расчетов и не изменяет сроки оплаты коммунальных услуг. Он также добавил, что в июне крайний срок оплаты выпадает на полноценный рабочий день, и работа ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний не должна столкнуться с какими-либо проблемами.

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Видео: Мэш на Мойке.

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