В четырех районах Ленобласти отключат свет 20 и 21 июня

В десятках населенных пунктов на территории четырех районов Ленобласти 20 и 21 июня отключат подачу электроэнергии.
Причина – плановые работы по техническому обслуживанию на электросетевых объектах.
Отключения света в населенных пунктах 20 июня:
Бокситогорский район – с 03:00 до 11:00.
- Дорогощи, Зубакино, Дмитрово, Половное, Савино, Рудная Горка.
Приозерский район – с 08:00 до 16:00.
- Сосново (Тихий переулок).
Тихвинский район – с 08:00 до 17:00.
- ТП 4-04-08 СХТ жил. дома, ТП 4-04-13 РММ ТП 4-04-03 Промбаза, ТП 4-04-10 фирма СТБ, Сельцо, Кузьминка, Носково, ТП 4-03-05 Комацо, Котельная, ПТ 4-03-03 Сканвокер, ТП 4-03-09 Путепровод, Мошково.
Отключения света в населенных пунктах 21 июня:
Бокситогорский район – с 03:00 до 11:00.
- Дорогощи, Зубакино, Дмитрово, Половное, Савино, Рудная Горка.
Тихвинский район – с 09:00 до 16:00.
- Сельцо, Кузьминка, Макарьино.
Выборгский район – с 10:00 до 16:00.
- Кирпичное (улица Ленинградская, очистные, котельная), Ольшаники (земельные участки), Камышевка (частично).
Приозерский район – с 08:00 до 17:00.
- Сосново (улицы Зеленая, Ленинградская, Пушкинская, Осенняя, переулок Ленинградский).