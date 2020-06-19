В четырех районах Ленобласти отключат свет 20 и 21 июня

В десятках населенных пунктов на территории четырех районов Ленобласти 20 и 21 июня отключат подачу электроэнергии.

Причина – плановые работы по техническому обслуживанию на электросетевых объектах.

Отключения света в населенных пунктах 20 июня:

Бокситогорский район – с 03:00 до 11:00.

Дорогощи, Зубакино, Дмитрово, Половное, Савино, Рудная Горка.

Приозерский район – с 08:00 до 16:00.

Сосново (Тихий переулок).

Тихвинский район – с 08:00 до 17:00.

ТП 4-04-08 СХТ жил. дома, ТП 4-04-13 РММ ТП 4-04-03 Промбаза, ТП 4-04-10 фирма СТБ, Сельцо, Кузьминка, Носково, ТП 4-03-05 Комацо, Котельная, ПТ 4-03-03 Сканвокер, ТП 4-03-09 Путепровод, Мошково.

Отключения света в населенных пунктах 21 июня:

Бокситогорский район – с 03:00 до 11:00.

Дорогощи, Зубакино, Дмитрово, Половное, Савино, Рудная Горка.

Тихвинский район – с 09:00 до 16:00.

Сельцо, Кузьминка, Макарьино.

Выборгский район – с 10:00 до 16:00.

Кирпичное (улица Ленинградская, очистные, котельная), Ольшаники (земельные участки), Камышевка (частично).

Приозерский район – с 08:00 до 17:00.