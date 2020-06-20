Правительство Ленобласти вышло на субботник в Ломоносовском районе

Сегодня, 20 июня, в преддверии Дня памяти и скорби правительство Ленинградской области провело субботник на мемориале «Взрыв» в Ломоносовском районе.

Мероприятие приурочено в том числе к торжествам в честь празднования 75-летия Победы. Участники скосили и убрали траву, высадили деревья и возложили цветы к памятнику, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Сегодня в Ленинградской области, как и по всей России, проходят памятные субботники в местах захоронения бойцов Советской армии, на памятных мемориалах, там, где проходили боевые сражения», — поделился губернатор 47 региона.

Александр Дрозденко сообщил, что мемориал «Взрыв» стал народным и посвящен событиям начала войны, именно «здесь наши солдаты отбивались до последнего снаряда».

«Я очень благодарен тем жителям, которые приходят сюда, поддерживают порядок и вспоминают наших героев», – сказал губернатор.

Глава Ленобласти поручил комитету по культуре Ленинградской области провести на этом историческом месте работы по благоустройству, чтобы к следующему празднованию Дня Победы или к дате сражения, которое здесь происходило 11 сентября, территория рядом с памятником обновилась. Он объяснил это в том числе тем, что мемориал пользуется популярностью у жителей Ленобласти и Петербурга.

Ранее в Ленинградской области прошли #субботникиПобеды. Так, добровольцы и сотрудники областных комитетов провели субботники на братских могилах, отремонтировали памятники, привели в порядок территорию вокруг обелисков.