Правительство Ленобласти вышло на субботник в Ломоносовском районе

Сегодня, 20 июня, в преддверии Дня памяти и скорби правительство Ленинградской области провело субботник на мемориале «Взрыв» в Ломоносовском районе.
Мероприятие приурочено в том числе к торжествам в честь празднования 75-летия Победы. Участники скосили и убрали траву, высадили деревья и возложили цветы к памятнику, сообщает пресс-служба правительства региона.
Александр Дрозденко сообщил, что мемориал «Взрыв» стал народным и посвящен событиям начала войны, именно «здесь наши солдаты отбивались до последнего снаряда».
Глава Ленобласти поручил комитету по культуре Ленинградской области провести на этом историческом месте работы по благоустройству, чтобы к следующему празднованию Дня Победы или к дате сражения, которое здесь происходило 11 сентября, территория рядом с памятником обновилась. Он объяснил это в том числе тем, что мемориал пользуется популярностью у жителей Ленобласти и Петербурга.
Ранее в Ленинградской области прошли #субботникиПобеды. Так, добровольцы и сотрудники областных комитетов провели субботники на братских могилах, отремонтировали памятники, привели в порядок территорию вокруг обелисков.