Медики Ленобласти награждены орденами

В День медицинского работника врачей, фельдшеров и лаборантов Ленинградской области наградили орденами Пирогова и Луки Крымского по указу Владимира Путина.

Так, за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга, ордена Пирогова удостоена Любовь Молодцова, заведующая терапевтическим отделением стационара Киришской клинической межрайонной больницы.

Орден Луки Крымского вручили Юлии Тюриной, она является старшей медсестрой операционного блока Киришской больницы.

Пресс-служба правительства Ленинградской области сообщает, что орденом Пирогова награждены сотрудники Роспотребнадзора:

Наталья Валдайцева (орден Пирогова);

Мария Коряк (орден Пирогова);

Татьяна Кузьмина (орден Пирогова);

Анастасия Кузьмина (орден Пирогова);

Елена Горюнова (орден Луки Крымского).

Орденом награждена фельдшер-лаборант Елена Горюнова.

Ранее Александр Дрозденко наградил сотрудников Морозовской больницы. Он также отметил, что День медицинского работника — дань уважения нелегкому, непрерывному труду врачей и медработников, которые ни на минуту не прекращают борьбу за здоровье и жизнь людей.