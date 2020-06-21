МЧС предупреждает жителей Ленобласти о повышенной пожароопасности 22-24 июня

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», жителей Ленинградской области 22-24 июня ожидает третий класс пожароопасности.

При этом в указанные дни в Подпорожском районе ожидается четвертый класс пожароопасности.

Рекомендации для населения

С учетом сложившейся метеорологической обстановки МЧС рекомендует воздержаться от использования открытого огня и разведения костров, походов в лес и выхода на водные объекты.

Основные правила поведения в пожароопасный период

В настоящее время в Ленинградской области установилась теплая солнечная погода. Поэтому все более нарастает угроза лесных пожаров. Как показывает статистика, в девяти случаях из десяти виновником лесных пожаров является человек. Чаще всего они возникают из-за не затушенных костров, брошенных окурков или спичек. В жаркую сухую погоду достаточно искры, чтобы вспыхнул огонь, особенно в хвойном лесу.

Не следует разводить костры в ветреную погоду, а также без особой надобности. Если в этом все же возникает необходимость, к примеру, в туристическом походе, то следует помнить, что правила пожарной безопасности запрещают разводить костры в хвойных молодняках, на лесосеках. Также запрещается разводить костры на торфяниках и вблизи стогов сена.

Большую опасность представляют собой старые пни и валежники. Тление в корнях или гнилой сердцевине может перерасти в лесной пожар. В сухую жаркую погоду в лесу запрещается разводить костры.

Для костра следует выбирать место на песчаной или галечной косе у реки или у озера. Можно также развести костер на открытой поляне. Место вокруг будущего костра надо обложить камнями, очистить от сухой травы, шишек, веток – проще говоря, удалить все, что может гореть, на расстояние не менее 0,5 метров.

Покидая место привала, надо обязательно потушить костер. Убрать за собой мусор, в том числе и стекло, так как оно может создать эффект линзы для солнечных лучей, под воздействием которых может произойти возгорание. Если поблизости нет воды, необходимо тщательно засыпать его землей. Несгоревшие головешки необходимо тушить отдельно, утрамбовывая угольки. Если есть лопаты, то можно перекопать место костра.

Если вы оказались в зоне лесного пожара:

по возможности окунитесь в ближайший водоем;

накройтесь мокрой одеждой;

дышите через мокрый платок или смоченную одежду;

для преодоления нехватки кислорода пригнитесь к земле;

выходите из леса быстро и только в наветренную сторону;

бегите вдоль фронта огня;

не обгоняйте лесной пожар.

Правила выхода из зоны пожара:

определите, в какой стороне от вас находится огонь и куда дует ветер;

выходите из опасной зоны только вдоль распространения пожара.

Напоминаем: