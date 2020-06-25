За минувшую неделю клещи покусали более 400 жителей Ленобласти

Согласно данным Роспотребнадзора, с 15 по 22 июня в Ленобласти от укусов клещей пострадали 435 человек, среди них 102 ребенка.

При этом число зафиксированных случаев ниже среднего показателя многолетних уровней на 4,8%. За прошедшую неделю зарегистрирован один случай с подозрением на клещевой энцефалит у взрослого.

Всего на 22 июня к врачам после укусов клещей обратились 2918 жителей Ленобласти. Больше всего пострадавших зарегистрировано в Тихвинском — 603, Подпорожском — 344, Гатчинском — 234, Бокситогорском — 235, Волховском — 217, Киришском — 208, Всеволожском — 186, Кингисеппском — 185, Тосненский — 140, Лодейнопольском — 116, Сланцевском — 110, Волосовском — 100 и Лужском районах — 97.