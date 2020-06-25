Жительница Волхова пойдет на исправительные работы из-за долга 123 тыс. по алиментам

Жительница Волхова уклонялась от выплаты четверти от заработка в качестве алиментов несовершеннолетнему ребенку почти два года. Общая задолженность составила 123 тысячи рублей.

Волховский городской суд назначил 35-летней женщине наказание за неуплату алиментов в виде четырех месяцев исправительных работ. Все это время 5 % от ее дохода будет удерживаться в пользу государства.

Исправительные работы – не новая практика в жизни уклонистки. В 2019 году она уже была наказана аналогичным образом. После окончания работ она так и не трудоустроилась и даже не встала на биржу труда.