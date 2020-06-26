Впервые в истории Россия отправит космического туриста в открытый космос

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» подписала контракт с американской организацией Space Adventures Inc. Согласно документу, в 2023 году российский «Союз-МС» доставит на Международную космическую станцию (МКС) двух туристов.

Один из туристов сможет выйти в открытый космос в сопровождении космонавта из российского сегмента МКС. Это произойдет впервые в мировой истории. Экспедиция будет краткосрочной. Кандидатов на космический туризм еще не начали отбирать.

Редакция ivbg.ru напоминает: в 2001-2009 годы РКК «Энергия» и Space Adventures Inc. успешно отправили на орбиту семь космических туристов. Этот полет отличается тем, что турист впервые в истории выйдет в открытый космос.