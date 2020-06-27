Уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с инициативой о распределении выплаты единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей на детей от 16 до 18 лет, однако Минтруд не поддержал предложение.

Об этом 27 июня сообщает пресс-служба российского уполномоченного по правам детей. Предпосылками к соответствующей инициативе были просьбы от граждан увеличить возраст для получателей пособия.

Как сообщила Кузнецова, в Минтруда данное решение аргументировали возможностью трудоустройства 16-летних и ее они не устроили. При этом детский омбудсмен отметила, что данное предложение поддержали как в Госдуме РФ, так и в Совете Федерации.

Ранее ivbg.ru писал, что врачам и соцработникам продлены стимулирующие выплаты. В частности, медработники, работающие с коронавирусными больными, будут получать стимулирующие выплаты в течение июля и августа.