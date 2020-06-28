Змея укусила 9-летнюю девочку в Гришкино

В минувшую пятницу, 26 июня, в Гришкино Тосненского района ядовитая змея напала на 9-летнюю девочку. Девочка живет в Петербурге, однако она приехала в деревню с родителями на отдых.

Инцидент произошел, когда взрослых не было рядом — они отправились в магазин и попросили детей сидеть в машине. Дочь ослушалась и решила прогуляться, в результате чего ее в щиколотку укусила змея.

По предварительным данным, ребенок наступил на змею незадолго до случившегося, когда выходил из машины.

Третьеклассницу доставили в больницу спустя полчаса. Состояние девочки стабильное.