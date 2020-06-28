Мужчина жестоко избил подростка ради iPhone в Петербурге

Накануне ночью, 27 июня, на набережной реки Мойки у дома №76 мужчина напал на подростка, отобрал смартфон и скрылся.

Конфликт произошел между мужчинами и компанией молодых людей. Спустя некоторое время мужчина избивал подростка, а когда тот уже не мог стоять, добивал его ногами по голове. Рядом проезжал велосипедист, однако он решил не вмешиваться в происходящее.

Пострадавший пытался несколько раз сбежать от нападавшего, ему на помощь пришла спутница, которая при помощи газа смогла освободить парня, сообщают «Невские новости».

Добычей мужчины стал iPhone 8. Подросток обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье за грабеж. Ведется розыск.