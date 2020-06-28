Стекольщик напал с ножом на швею во Всеволожске

Накануне утром в промышленной зоне Всеволожска на 52-летнюю женщину напал неизвестный. После встречи с агрессором женщина получила резаные раны шеи, груди и предплечья.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Известно, что женщина работает швеей. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вскоре неподалеку был задержан подозреваемый — им оказался 33-летний житель Владимирской области, работающий стекольщиком. У него изъяли нож.

Возбуждено уголовное дело.