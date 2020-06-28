Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые случаи коронавируса

Согласно данным оперативного штаба на 28 июня, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус выявили у 50 человек.

Всего в регионе 4321 заболевших, вылечились при этом 3758 человек, а умерли — 30. Последние случаи заражения выявлены в следующих населенных пунктах:

Волховский район

Волхов (1);

Всеволожский район

Мурино (1);

Всеволожск (2);

Кудрово (3);

Янино-1 (1);

Сертолово (2);

пгт. им. Морозова (2);

д. Старая (1);

Кузьмолово (1);

Выборгский район

Выборг (1);

Гатчинский район

Гатчина (2);

Тайцы (1);

Суйда (1);

Сиверский (2);

Коммунар (1);

Покровская (1);

Шпаньково (1);

Новый Свет (1);

Карташевская (1);

Пудость (1);

Кингисеппский район

Кингисепп (1);

Падога (1);

Кировский район

Отрадное (1);

Приладожский (1);

Лужский район

Луга (3);

Порошковичи (1);

Володарское (1);

Смоленская (1);

Каменка (1)

Тихвинский район

Тихвин (2);

Тосненский район

Тосно (5);

Никольское (2);

Ульяновка (1).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 634 437 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 073 летальных исхода, выздоровело 399 087 человек.