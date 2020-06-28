Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые случаи коронавируса

Согласно данным оперативного штаба на 28 июня, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус выявили у 50 человек.
Всего в регионе 4321 заболевших, вылечились при этом 3758 человек, а умерли — 30. Последние случаи заражения выявлены в следующих населенных пунктах:
Волховский район
- Волхов (1);
Всеволожский район
- Мурино (1);
- Всеволожск (2);
- Кудрово (3);
- Янино-1 (1);
- Сертолово (2);
- пгт. им. Морозова (2);
- д. Старая (1);
- Кузьмолово (1);
Выборгский район
- Выборг (1);
Гатчинский район
- Гатчина (2);
- Тайцы (1);
- Суйда (1);
- Сиверский (2);
- Коммунар (1);
- Покровская (1);
- Шпаньково (1);
- Новый Свет (1);
- Карташевская (1);
- Пудость (1);
Кингисеппский район
- Кингисепп (1);
- Падога (1);
Кировский район
- Отрадное (1);
- Приладожский (1);
Лужский район
- Луга (3);
- Порошковичи (1);
- Володарское (1);
- Смоленская (1);
- Каменка (1)
Тихвинский район
- Тихвин (2);
Тосненский район
- Тосно (5);
- Никольское (2);
- Ульяновка (1).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 634 437 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 073 летальных исхода, выздоровело 399 087 человек.