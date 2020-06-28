Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые случаи коронавируса

Автор: Илья Серов
-
Поделиться

Согласно данным оперативного штаба на 28 июня, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус выявили у 50 человек.

Всего в регионе 4321 заболевших, вылечились при этом 3758 человек, а умерли — 30. Последние случаи заражения выявлены в следующих населенных пунктах:

Волховский район

  • Волхов (1);

Всеволожский район

  • Мурино (1);
  • Всеволожск (2);
  • Кудрово (3);
  • Янино-1 (1);
  • Сертолово (2);
  • пгт. им. Морозова (2);
  • д. Старая (1);
  • Кузьмолово (1);

Выборгский район

  • Выборг (1);

Гатчинский район

  • Гатчина (2);
  • Тайцы (1);
  • Суйда (1);
  • Сиверский (2);
  • Коммунар (1);
  • Покровская (1);
  • Шпаньково (1);
  • Новый Свет (1);
  • Карташевская (1);
  • Пудость (1);

Кингисеппский район

  • Кингисепп (1);
  • Падога (1);

Кировский район

  • Отрадное (1);
  • Приладожский (1);

Лужский район

  • Луга (3);
  • Порошковичи (1);
  • Володарское (1);
  • Смоленская (1);
  • Каменка (1)

Тихвинский район

  • Тихвин (2);

Тосненский район

  • Тосно (5);
  • Никольское (2);
  • Ульяновка (1).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 634 437 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 073 летальных исхода, выздоровело 399 087 человек.