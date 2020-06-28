Врач назвал главные угрозы от жары для здоровья

Врач-ангионевролог Евгений Широков сообщил, что в жару организм теряет жидкость и соответствующая погода может быть опасна для людей с болезнями сердца и сосудов.

Для больных гипертонией, атеросклерозом или сердечной недостаточностью это создает дополнительную нагрузку на сердце. Появляются отеки, одышка, повышается давление, сообщает РБК.

«Кроме того, потеря жидкости приводит к сгущению крови. У больных атеросклерозом ухудшается процесс питания тканей кровью. Поэтому в жаркое время происходит больше инсультов, инфарктов и гипертонических кризов», — подчеркнул врач.

Жарка погода грозит повышением риска развития тромбов у людей с холестериновыми отложениями.