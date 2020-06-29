Оперштаб: наибольшее число заболевших за сутки зафиксировано в Москве — 782

Наибольшее число заболевших за сутки зафиксировано в Москве — 782, Подмосковье — 335, Ханты-Мансийском автономном округе — 277, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
«Распределение по субъектам: Москва — 782, Московская область — 335, Ханты-Мансийский АО – 277», — говорится в сообщении.
Также 236 случаев выявлено в Иркутской области, 219 — в Санкт-Петербурге, 218 — в Нижегородской области.
Наименьшее число случаев за сутки отмечено в Калининградской области — десять, Еврейской автономной области — три, Севастополе — один.
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29.06.2020 63