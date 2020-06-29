В Пушкине погиб лось, напоровшись при прыжке на острые пики забора

Ветеринары пытались помочь животному, но уже было поздно. По их словам, это была девочка двух-трех лет.

Инцидент произошел вечером 28 июня. Напуганное животное забежало на территорию Колонистского пруда, где попыталось перепрыгнуть через ограды бывшего детского диспансера. Забор оказался слишком высоким и лось распорол себе живот об острые пики ограждения.

На помощь животному бросились очевидцы, они вызвали ветеринара. Прибывший на место специалист пытался сделать инъекцию, но получил копытом в челюсть. Чуть позже прибыли спасатели, они накрыли животное покрывалом и смогли сделать ему укол.

Но наркоз не помог, животное погибло.