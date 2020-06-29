Синоптик: в Петербурге подошел к концу лимит солнечных дней

В Петербурге следует ждать изменения погоды: будет менее солнечно и начнутся дожди.
Как рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус, лимит солнечных дней подошел к концу. Атмосферное давление начнет падать, обещая скорые изменения в погоде.
По предварительному прогнозу, во вторник пройдут кратковременные ливни, в среду обещают меньше осадков, но они все же возможны. Вечером четверга и в ночь на пятницу прогнозируют ливни с грозами. В выходные будет умеренно тепло, дожди маловероятны.
Вам будет интересно
По данным ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, 30 июня в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. Согласно...
29.06.2020 129