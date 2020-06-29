С 1 июля в России вырастут тарифы ЖКХ, несмотря на пандемию

Тарифы на коммунальные услуги вырастут от 2,4% до 6,5% в зависимости от региона.

Несмотря на пандемию коммунальные тарифы в России по сложившейся традиции будут увеличены с 1 июля, сообщаеттелеканал «360». Самое большое повышение ждет Чечню — коммунальные платежи подорожают на 6,1%. Самое незначительное повышение — в Ненецком автономном округе — на 2,4%.

При этом льготы, которые ввели в связи с пандемией COVID-19, сохранятся. До 2021 года россияне защищены от штрафов и отключений услуг за задолженности по “коммуналке”.

Ранее Минстрой России рассматривал возможность временно заморозить тарифы за пользование услугами ЖКХ.