Фото: петербуржец «скинул» рюкзак с марихуаной прямо на глазах у полиции

В Купчино 27 июня задержан 25-летний петербуржец, имевший при себе рюкзак с растительным наркотиком, известным как марихуана.

Задержание произошло возле дома № 28 по улице Белградской. Прохожий, увидев сотрудников патрульно-постовой службы, совершавших объезд территории, вдруг без видимых на то причин сбросил с плеч рюкзак и выкинул его.

Странные действия молодого человека заинтересовали полицию. В сброшенном им рюкзаке обнаружены пакеты с марихуаной общим весом 132,5 граммов. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.