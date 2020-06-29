Военно-медицинский музей России собирает артефакты о борьбе с COVID-19

Военно-медицинский музей России запустил проект «Артефакты пандемии». Начат сбор материалов о самоотверженном труде медицинских работников и всех сторонах жизни человечества XXI века, столкнувшегося с пандемией COVID-19.

Музей готов принять на хранение документы, фотографии, видеоматериалы, а также предметы творческого осмысления эпидемии. Поделиться артефактами с музеем можно:

по номеру телефона +7 904 332-45-48 (PR-служба);

по электронной почте milmedmuseum_pr@mil.ru.

Также можно связаться с сотрудниками музея в социальных сетях:

Память о COVID-19 и борьбе с ним будет передана следующим поколениям.