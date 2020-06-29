Стало известно откуда забрали новых зараженных в Ленобласти 29 июня

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 49 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших  — 4 370 человек. Выздоровели 3 758 человек. Умерли — 30.

Бокситогорский район:
  • Бокситогорск — 1.
Всеволожский район:
  • Всеволожск — 1;
  • Сертолово — 1.
Выборгский район:
  • Выборг — 1;
  • Рощино — 2;
  • Приморск — 1;
  • Каменногорск — 1;
  • Яковлево — 1;
  • Кирпичное — 1.
Гатчинский район:
  • Гатчина — 8;
  • Тайцы — 1;
  • Суйда — 1;
  • Сиверский — 3;
  • Коммунар — 2;
  • Малые Колпаны — 1;
  • Новый Учхоз — 1;
  • Мыза-Ивановка — 2.
Кингисеппский район:
  • Кингисепп — 1.
Киришский район:
  • Кириши — 1.
Лодейнопольский район:
  • Лодейное Поле — 1.
Лужский район:
  • Луга — 5;
  • Жельцы — 1.
Сланцевский район:
  • Сланцы — 3.
Тихвинский район:
  • Тихвин — 2;
  • Капшинский — 1.
Тосненский район:
  • Тосно — 1;
  • Никольское — 4.