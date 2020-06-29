Стало известно откуда забрали новых зараженных в Ленобласти 29 июня

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 49 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 4 370 человек. Выздоровели 3 758 человек. Умерли — 30.
Бокситогорский район:
- Бокситогорск — 1.
Всеволожский район:
- Всеволожск — 1;
- Сертолово — 1.
Выборгский район:
- Выборг — 1;
- Рощино — 2;
- Приморск — 1;
- Каменногорск — 1;
- Яковлево — 1;
- Кирпичное — 1.
Гатчинский район:
- Гатчина — 8;
- Тайцы — 1;
- Суйда — 1;
- Сиверский — 3;
- Коммунар — 2;
- Малые Колпаны — 1;
- Новый Учхоз — 1;
- Мыза-Ивановка — 2.
Кингисеппский район:
- Кингисепп — 1.
Киришский район:
- Кириши — 1.
Лодейнопольский район:
- Лодейное Поле — 1.
Лужский район:
- Луга — 5;
- Жельцы — 1.
Сланцевский район:
- Сланцы — 3.
Тихвинский район:
- Тихвин — 2;
- Капшинский — 1.
Тосненский район:
- Тосно — 1;
- Никольское — 4.