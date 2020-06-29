Стало известно откуда забрали новых зараженных в Ленобласти 29 июня

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 49 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 4 370 человек. Выздоровели 3 758 человек. Умерли — 30.

Бокситогорский район:

Бокситогорск — 1.

Всеволожский район:

Всеволожск — 1;

Сертолово — 1.

Выборгский район:

Выборг — 1;

Рощино — 2;

Приморск — 1;

Каменногорск — 1;

Яковлево — 1;

Кирпичное — 1.

Гатчинский район:

Гатчина — 8;

Тайцы — 1;

Суйда — 1;

Сиверский — 3;

Коммунар — 2;

Малые Колпаны — 1;

Новый Учхоз — 1;

Мыза-Ивановка — 2.

Кингисеппский район:

Кингисепп — 1.

Киришский район:

Кириши — 1.

Лодейнопольский район:

Лодейное Поле — 1.

Лужский район:

Луга — 5;

Жельцы — 1.

Сланцевский район:

Сланцы — 3.

Тихвинский район:

Тихвин — 2;

Капшинский — 1.

Тосненский район: