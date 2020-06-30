Больницу в Первомайском проверят после отказа в медпомощи ребенку

На трассе «Скандинавия» родители трехлетнего ребенка обратились к сотрудникам ГИБДД. Мальчик упал с велосипеда, они попросили доставить ребенка в больницу.
Так, правоохранители доставили ребенка и родителей до ближайшей больницы в Первомайском Выборгского района, однако в медицинской помощи им отказали. Вместо этого персонал предложил вызвать скорую и ехать в Зеленогорск. Родители попросили ГИБДД довезти их до больницы имени Раухфуса, где их приняли, сообщает РИА Новости.
В комитете по здравоохранению Ленобласти сообщили, что больница в Первомайском принимает только пациентов с коронавирусом — поэтому ребенку решили отказать.
Ребенка прооперировали, родители намерены обратиться в следственные органы.
Ранее ivbg.ru писал, что массовое заражение коронавирусом в Покровской больнице Петербурга дошло до суда. С 1 по 9 апреля, как выяснилось, зарегистрировано 155 случаев заражения — это несмотря на то, что больница работала в обычном режиме.