Букмекеры оценили вероятность того, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заплачет во время чемпионата мира 2026 года, в 73%. Еще неделю назад вероятность слез 41-летнего футболиста во время турнира составляла 50%.

Сборная Португалии проведет первый матч на чемпионате мира 17 июня. Команда Роналду встретится со сборной Демократической Республики Конго. Также соперниками португальцев на групповом этапе станут сборные Узбекистана и Колумбии.

Ранее букмекеры начали принимать ставки на результативность Криштиану Роналду и нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира 2026 года.

Коэффициент на то, что Месси забьет больше Роналду, составил 1,76. Победа португальца в споре бомбардиров оценивается коэффициентом 3,70.