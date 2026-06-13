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Новости Спорт

Оценены шансы Роналду заплакать во время чемпионата мира по футболу 2026 года

Букмекеры оценили вероятность того, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заплачет во время чемпионата мира 2026 года, в 73%. Еще неделю назад вероятность слез 41-летнего футболиста во время турнира составляла 50%.

Сборная Португалии проведет первый матч на чемпионате мира 17 июня. Команда Роналду встретится со сборной Демократической Республики Конго. Также соперниками португальцев на групповом этапе станут сборные Узбекистана и Колумбии.

Ранее букмекеры начали принимать ставки на результативность Криштиану Роналду и нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира 2026 года.

Коэффициент на то, что Месси забьет больше Роналду, составил 1,76. Победа португальца в споре бомбардиров оценивается коэффициентом 3,70.

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Теги

Криштиану Роналду Португалия чм-2026 футбол спорт
Новости Социум

Град, ливни и грозы – погода в Ленобласти на 14 июня

Град ожидается в отдельных районах Ленинградской области уже 13 июня, а ночью регион накроют ливни с грозами. Неблагоприятная погода сохранится до конца дня, сообщили в ГУ МЧС России по Ленинградской области.

В воскресенье, 14 июня, установится облачная погода с прояснениями. Ночью в отдельных районах пройдут ливни и грозы, днем сохранятся кратковременные дожди.

Желтый уровень погодной опасности из-за дождя и грозы будет действовать в Ленинградской области до 10:00 14 июня.

Ночью температура воздуха составит от +10 до +15 °C, днем потеплеет до +17…+22 °C. Юго-западный и южный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду, днем сменится на юго-восточный и восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление существенно не изменится. В отдельных районах Ленинградской области грозы могут сохраниться 15 и 16 июня.

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