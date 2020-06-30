Александр Дрозденко подал документы для участия в выборах главы Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сегодня, 30 июня, подал документы в избирательную комиссию для участия в выборах главы региона.

Выборы пройдут 13 сентября 2020 года. У избирательной комиссии не было вопросов после тщательной проверки всех предоставленных бумаг. Теперь Александр Дрозденко официально стал кандидатом в губернаторы Ленинградской области.

Ранее ivbg.ru писал, что казачий атаман подал документы на выборы главы Ленобласти. Он стал первым кандидатом на грядущих выборах.