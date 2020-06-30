3 тысячи жителей Ленобласти выбрали местом для голосования МФЦ

Чаще других через МФЦ меняли место голосования жители Всеволожского, Гатчинского и Выборгского районов.

Общероссийское голосование по внесению изменений в основной закон государства завершиться уже завтра, 1 июля. Напоминаем, что в Ленобласти с 8.00 до 20.00 работает 991 избирательный участок. Найти свой участок можно на сайте ЦИК России в разделе «Найди свой избирательный участок».

С подробной информацией о голосовании можно познакомиться на сайте Леноблизбиркома или по телефону информационно-справочного центра ЦИК России 8-800-200-00-20.

Напомним, что С 5 по 21 июня граждане подавали заявления для включения в список избирателей по месту нахождения, а не по месту прописки. Помимо территориальных комиссий и портала Госуслуг заявки принимали в центрах «Мои Документы».