Оперштаб: Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве – 611

Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве — 611, Подмосковье — 306, Санкт-Петербурге — 262, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«Распределение по субъектам: Москва — 611, Московская область — 306, Санкт-Петербург – 262», — говорится в сообщении.

Также за сутки 261 новый случай зафиксирован в Ханты-Мансийском автономном округе, 256 — в Свердловской области, 248 — в Иркутской области.

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Наименьшее число случаев за сутки отмечено в Крыму — шесть, Ненецком автономном округе — три, Еврейской автономной области — два.