Александр Дрозденко: Семья – это главная ценность в жизни каждого человека

Глава Ленобласти Александр Дрозденко поздравил всех жителей региона с Днем семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля

Как отметил в своем поздравлении глава 47 региона, семья – это главная ценность в жизни каждого человека, надежная опора, неисчерпаемый источник любви, взаимного уважения, понимания и терпения. Крепкие семьи – это основа сильной России и зрелого, ответственного общества, залог счастливого будущего нашей страны.

«В этот праздничный день от всей души желаю каждой ленинградской семье крепкого здоровья, взаимопонимания, мира и согласия, доброго и теплого отношения друг к другу», — подчеркнул Александр Юрьевич.

День семьи, любви и верности — российский праздник, который отмечается 8 июля и приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции. Символ Дня семьи, любви и верности – ромашка. Белые лепестки этого цветка символизируют чистоту и преданность.

Инициатива об учреждении нового государственного праздника – Всероссийского дня супружеской любви и семейного счастья в честь благоверных князя Петра и княгини Февронии была единогласно одобрена в Совете Федерации на заседании Комитета СФ по социальной политике 26 марта 2008 года. В России в 2020 году праздник отмечается 8 июля и проходит на официальном уровне 13 раз.

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Напомним, что с 2020 года в Ленобласти повысились единовременные выплаты на рождение детей — на первого ребенка — 33 тысячи, второго — 44, и третьего — 55 тысяч рублей. Рост размеров пособия составил на 1-го ребенка — 10%, на 2-го — 46,7%, на 3-го и последующих — 83,3%.

Помимо того, для многодетных семей был установлен единый критерий нуждаемости, равняющийся 100% величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области (в 2020 году 31 900 руб.), по которому определяется право на получение ежемесячной денежной компенсации части расходов, касающихся оплаты жилого помещения и коммунальных услуг.