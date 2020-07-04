Фото и видео: Волхов готовится к открытию Всероссийского фестиваля детского дворового спорта

Сегодня, 4 июля, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко приехал на стадион «Локомотив» в Волхове, чтобы принять участие в праздновании Всероссийского фестиваля детского дворового спорта.

Незадолго до губернатора на мероприятие приехала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и координатор проекта «Детский спорт» Ирина Роднина — она оценила уровень физической подготовки ребят.

В праздновании участвуют представители ЗакСа Ленобласти, в числе которых спикер областного парламента Сергей Бебенин, председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский, и другие работники областного правительства.