Водителя Hyundai госпитализировали в состоянии клинической смерти, еще два человека пострадали после выезда автомобиля на тротуар у дома № 13 на Боткинской улице в Выборгском районе Санкт-Петербурга 18 июня около 13:30.

По предварительным данным, мужчина ехал от площади Ленина по Боткинской улице в сторону улицы Лебедева, выехал на тротуар и сбил двух 25-летних пешеходов.

Одного пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии с ушибом головного мозга. У второго диагностировали ушибы и ссадины локтя, бедра и ноги.

Прокуратура Выборгского района контролирует ход и результаты доследственной проверки по факту ДТП.