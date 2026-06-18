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Машина влетела в прохожих в Петербурге. Водитель в состоянии клинической смерти

Водителя Hyundai госпитализировали в состоянии клинической смерти, еще два человека пострадали после выезда автомобиля на тротуар у дома № 13 на Боткинской улице в Выборгском районе Санкт-Петербурга 18 июня около 13:30.

Машина влетела в прохожих в Петербурге. Водитель в состоянии клинической смерти - Водителя Hyundai госпитализировали в состоянии клинической смерти, еще два человека пострадали после
Фото: Телеграм-канал «Петербургская полиция»

По предварительным данным, мужчина ехал от площади Ленина по Боткинской улице в сторону улицы Лебедева, выехал на тротуар и сбил двух 25-летних пешеходов.

Одного пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии с ушибом головного мозга. У второго диагностировали ушибы и ссадины локтя, бедра и ноги.

Прокуратура Выборгского района контролирует ход и результаты доследственной проверки по факту ДТП.

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Санкт-Петербург ДТП
Новости Происшествия

Мужчина замахнулся топором в сторону полицейского в Кингисеппском районе

В деревне Раннолово Кингисеппского района задержали 33-летнего мужчину после того, как он замахнулся топором на представителя власти при исполнении служебных обязанностей.

По данным следствия, мужчина угрожал применить насилие в отношении полицейского. В отношении задержанного завели уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

По предварительным данным, при задержании у подозреваемого также обнаружили сюрикены – японское метательное оружие в форме звезд с клинками длиной от 7 до 20 сантиметров.

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Теги

Кингисеппский район

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