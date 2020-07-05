Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые случаи коронавируса

Согласно данным оперативного штаба на 5 июля, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус выявили у 53 человек.
В большинстве случаев новые заболевшие зафиксированы только в каком-то одном населенном пункте. Всего в регионе коронавирус подтвержден у 4688 человек.
Гатчинский район
- Гатчина (+5);
- Тайцы (+1);
- Высокоключевой (+1);
- Коммунар (+1);
- Сяськелево (+1);
- Дружноселье (+1);
Всеволожский район
- Кудрово (+4);
- Янино-1 (+2);
- Сертолово (+1);
- пгт. им. Морозова (+1);
- Старая (+1);
- Дурбровка (+1);
- Токкари (+1);
Выборгский район
- Выборг (+6);
- Каменногорск (+1);
- Вещево (+1);
Тосненский район
- Никольское (+4);
Киришский район
- Кириши (+4);
Ломоносовский район
- Лаголово (+3);
Приозерский район
- Приозерск (+3);
- Сосново (+1);
- Петровское (+1);
Бокситогорский район
- Пикалево (+3);
Кингисеппский район
- Кингисепп (+2);
Волховский район
- Загубье (+1);
Лодейнопольский район
- Лодейное Поле (+1);
- Яровщина (+1);
Всего на сегодняшний день в России выявлен 681 251 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 10 161 летальный исход, выздоровели 450 750 человек.