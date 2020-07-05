Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые случаи коронавируса

Согласно данным оперативного штаба на 5 июля, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус выявили у 53 человек.

В большинстве случаев новые заболевшие зафиксированы только в каком-то одном населенном пункте. Всего в регионе коронавирус подтвержден у 4688 человек.