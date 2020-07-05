Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые случаи коронавируса

Автор: Илья Серов
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Согласно данным оперативного штаба на 5 июля, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус выявили у 53 человек.

В большинстве случаев новые заболевшие зафиксированы только в каком-то одном населенном пункте. Всего в регионе коронавирус подтвержден у 4688 человек.

Гатчинский район

  • Гатчина (+5);
  • Тайцы (+1);
  • Высокоключевой (+1);
  • Коммунар (+1);
  • Сяськелево (+1);
  • Дружноселье (+1);

Всеволожский район

  • Кудрово (+4);
  • Янино-1 (+2);
  • Сертолово (+1);
  • пгт. им. Морозова (+1);
  • Старая (+1);
  • Дурбровка (+1);
  • Токкари (+1);

Выборгский район

  • Выборг (+6);
  • Каменногорск (+1);
  • Вещево (+1);

Тосненский район

  • Никольское (+4);

Киришский район

  • Кириши (+4);

Ломоносовский район

  • Лаголово (+3);

Приозерский район

  • Приозерск (+3);
  • Сосново (+1);
  • Петровское (+1);

Бокситогорский район

  • Пикалево (+3);

Кингисеппский район

  • Кингисепп (+2);

Волховский район

  • Загубье (+1);

Лодейнопольский район

  • Лодейное Поле (+1);
  • Яровщина (+1);

Всего на сегодняшний день в России выявлен 681 251 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 10 161 летальный исход, выздоровели 450 750 человек.