Петербург стал третьим в России по покупкам новых автомобилей

За пять месяцев 2020 года россияне стали владельцами 492 тысяч автомобилей. Санкт-Петербург стал третьим регионов по числу продаж новых легковушек.

Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат». Лидирует в рейтинге Москва — жители столицы с января по май купили почти 66 тыс. новых легковых автомобилей. Далее следуют Московская область и Петербург с показателями 35,4 тыс. и 29,2 тыс. машин соответственно.

Напомним, в России утверждены новые правила выдачи субсидий по льготным автокредитам. Россиянам будет предоставляться скидка от 10% до 25% при покупке нового автомобиля в кредит.