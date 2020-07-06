Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 6 июля

Ежедневная сводка о мировой эпидемии коронавирусной инфекции.

По последней информации, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 12,2 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 547 тысяч случаев. Выздоровевшими считаются свыше 6,9 млн человек из общего числа заразившихся. Об это сообщает университет Джонса Хопкинса.

В Индии COVID-19 диагностирован более 697836 тысяч человек. Непростая ситуация складывается в Бразилии где насчитывают 1 604 585 заражённых. США лидируют по распространению вируса:2 982 928 заболевших.

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В России, по состоянию на утро 6 июля, число заразившихся коронавирусом составляло 681519 человек. Всех, с кем контактировали новые пациенты, ждут обследования врачей. Все граждане находятся под постоянным наблюдением в специальных боксах.