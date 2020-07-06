Стало известно, как будет выглядеть ледовая арена в Волхове

Глава администрации Волховского района Алексей Брицун в своем Instagram-аккаунте сообщил, что голосование по выбору вариантов фасада будущей ледовой арены подошло к концу.

Спортивный объект разместится в Волхове, местным жителям было предложено в группе районной администрации во «ВКонтакте» выбрать понравившийся вариант. На определение горожанам дали неделю.

Так, 1790 человек выбрали вариант №1.

«Подвели итоги народного голосования, как будет выглядеть Ледовая арена в Волхове. Большинством голосов победил вариант №1, концепцию которого предложил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко», — сообщил глава районной администрации.

Ранее был опубликован проект новой музыкальной школы в Выборге. Объект рассчитан на 600 мест, организатором конкурса является районная администрация.