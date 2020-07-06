В Петербурге установят киоски фермерской продукции

Сегодня, 6 июля, Александр Беглов утвердил изменения в постановление №1045, согласно которым в Петербурге появятся новые форматы нестационарной торговли.

Так, в городе появятся фудтраки (кафе-фургоны) и киоски производителей хлеба, рыбы, молока и мяса. Нововведениями также смогут пользоваться фермеры из Ленобласти — так они расширят рынки сбыта и смогут избежать доминирования крупных торговых сетей. По оценке комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, сейчас на торговые сети приходится 91% всего оборота продовольствия в Северной столице.

Распределяться места под торговые точки будут на торгах для производителей. Подавать предложения о размещении объектов смогут юридические лица, индивидуальные предприниматели, исполнительные органы государственной власти и граждане.

Ранее ivbg.ru писал, что в Санкт-Петербурге могут закрыться более 100 баров из-за закона о «наливайках». Владельцы питейных заведений выступили против — один из них запустил петицию на сайте Change.org, ее подписали более 5 тысяч человек.