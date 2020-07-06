Ушиб мозга, перелом челюсти: подросток сильно пострадал на автодроме в Приозерском районе

На автодроме «Игора Драйв» в Приозерском районе 15-летний подросток из Санкт-Петербурга получил серьезные травмы во время тренировки.

По предварительной информации, инцидент произошел вчера, 5 июля. Юноша упал с квадроцикла во время тренировки и был доставлен в Детскую больницу №19 имени Раухфуса в тяжелом состоянии. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Врачи оценивают состояние пациента как тяжелое — у него зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, перелом нижней челюсти, ушиб и прокол легкого.