В Металлострое в 2021 году появится спортивный комплекс с ледовой ареной

По программе «Газпром — детям» в Металлострое появится физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной, бассейнами, тренажерными залами и помещениями для групповых занятий.

Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Было подписано соглашение между властями субъекта и представителями компании. Строительство ведется с осени 2019 года, работы планируют завершить ко II-III кварталу 2021 года.

Объект предусматривает ледовую арену для шорт-треков и хоккея, зал акробатики, хореографический зал, два плавательных бассейна, тренажерные залы, игровой спортивный зал, зал единоборств и помещения для групповых занятий.

Ранее стало известно, как будет выглядеть ледовая арена в Волхове. Местным жителям было предложено в группе районной администрации во «ВКонтакте» выбрать понравившийся вариант.