В Ленобласти реконструируют три маяка

Будут реконструированы Бугровский, Стороженский и Свирский маяки в Кировском и Волховском районах Ленобласти.
Как сообщали в пресс-службе ФАУ “Главгосэкспертиза России”, специалисты рассмотрели документы на реконструкцию маяков и выдали положительное заключение. На Волго-Балтийском водном пути модернизируют три маяка: Бугровский, Стороженский и Свирский. Отмечается, что архитектура сооружений будет сохранена.
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