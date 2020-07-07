В Ленобласти реконструируют три маяка

Будут реконструированы Бугровский, Стороженский и Свирский маяки в Кировском и Волховском районах Ленобласти.

Как сообщали в пресс-службе ФАУ “Главгосэкспертиза России”, специалисты рассмотрели документы на реконструкцию маяков и выдали положительное заключение. На Волго-Балтийском водном пути модернизируют три маяка: Бугровский, Стороженский и Свирский. Отмечается, что архитектура сооружений будет сохранена.

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Все три маяка с начала ХХ века обеспечивают работу системы на южной трассе Ладожского озера.