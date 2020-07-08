Тарифы на мобильную связь могут вырасти на 14 % до конца 2020 года

Как сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Content Review, с начала 2020 года тарифы на мобильную связь в России увеличились на 8 %. До конца года они могут вырасти еще на 14 %.

Анализировались тарифы операторов «большой четверки» и крымских Win Mobile, «КрымТелеком», «СевМобайл» и «Волна Мобайл». Минимальный пакетный тариф на мобильную связь подорожал с 270 до 291 руб. по сравнению с декабрем 2019 года.

Тарифы будут повышаться и дальше из-за пандемии COVID-19. Потери операторов от режима изоляции составили 30 млрд руб. Деньги придется компенсировать за счет повышения тарифов или подключения дополнительных услуг.