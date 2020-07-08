В Ленобласти 50 новых случаев заражения коронавирусом — данные на 8 июля

В Ленобласти на утро 8 июля зафиксировали 50 новых случаев коронавируса. В настоящее время неизвестно в каких районах появились новые зараженные.

В России подтверждены 6 562 случаев новой коронавирусной инфекции в 84 регионах, из них 1 812 случаев (27,6%) не имели клинических проявлений болезни. Общее число заболевших — 700 792 человека.

Как сообщает оперштаб, за сутки зарегистрировано 173 летальных случая. За весь период от коронавирусной инфекции скончались 10 667 человек. При этом за сутки выздоровели 8 631 человек, общее число выписанных — 472 511.