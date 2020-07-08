Видео: восстановлена работа источника «Нарцисс» в парке «Монрепо»

Реставраторам удалось восстановить работу источника «Нарцисс» в выборгском парке «Монрепо». В колодце образовались крупные трещины, куда уходила вода, в результате чего она не поднималась до отверстия в пасти льва.

В ходе реставрации парка сейчас рабочие восстанавливают строительные конструкции павильона, позже они займутся реставрацией ограждающих металлических конструкций и благоустройством территории вокруг. Все работы должны завершиться в середине октября. Об этом сообщается в группе музея-заповедника.

Согласно старой карело-финской легенде, вода считается целебной, если источник течет с запада на восток. Именно поэтому Людвиг Николаи сориентировал каптажный колодец так, чтобы выход воды был обращен на восток, сообщил главный специалист по парковой реставрации Алексей Лодыгин.

Анализ воды выполнили при проведении предпроектных исследований. Выявлены превышения по наличию живых организмов — это в том числе связано с попаданием поверхностных вод.