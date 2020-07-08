Волонтеры собрали 320 мешков мусора под Сортавалой

Первый лагерь историко-экологического проекта «Из варяг в греки. Чистый путь» на Ладоге завершил свою работу в минувшее воскресенье, 5 июля. Волонтеры очистили от мусора национальный парк Ладожские шхеры.

Также они провели мониторинг прибрежной территории в диапазоне 30 километров от Сортавалы, в частности разведочные работы прошли на шести озерах Карелии. Всего добровольцы собрали и вывезли 320 мешков мусора. В экологической деятельности приняло участие 50 человек.

Волонтеры работали на прибрежной территории, на городском пирсе было собрано почти 100 мешков.

Ранее активисты провели ежегодный субботник в Выборге. Участниками стали представители различных общественных объединений, депутаты, спортсмены и тренеры спортивного клуба «Фаворит».