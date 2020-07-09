Россиян предложили лишать права на проезд за распитие спиртного в поезде

Также в общественной палате предложили запретить продажу любого алкоголя в вагонах-ресторанах поездов.

Член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил на два года лишать права пользоваться железнодорожным транспортом за распитие спиртного в поездах. Это касается тех, кто дважды в течение календарного года попадались на употреблении алкоголя в железнодорожном транспорте.

Он также предложил запретить продажу спиртного в вагонах-ресторанах — единственном месте в поезде, где реализуются напитки крепостью до 16,5 процента.

Ранее мы сообщали, что вагоны-рестораны открыли во всех поездах дальнего следования, в том числе в “Сапсанах”.