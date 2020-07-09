Как ранее сообщал ivbg.ru, в Приозерском районе 7 июля прошли обыски у экс-замначальника ГУ МВД генерал-майора Ивана Абакумова в рамках дела по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Обыски были проведены и в Фонде содействия программам ГУВД Петербурга и Ленобласти. Следствие полагает, что сотрудники полиции через него получали от предпринимателей «пожертвования», которые расходовали в личных целях.

В рамках дела 9 июля проведены обыски в 11 подразделениях Межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО), а также в УГИБДД – кабинете начальника 9 отдела Копьевой и квартире экс-начальника 4 отдела Пичугина.

Согласно изъятым бухгалтерским документам, МРЭО системно и не один год перечисляли деньги в фонд, основанный в 2008 году. У истоков стоял ныне арестованный петербургский миллиардер Дмитрий Михальченко.