Спорту в Ленобласти дан «зеленый» свет, но с некоторыми ограничениями

С 6 июля на открытом воздухе ленинградцы могут заниматься спортом без ограничений, в помещениях «красной» и «желтой» зон — при условии нахождения не более 1 человека на 4 кв. метрах.

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, регион постепенно продолжает снимать ограничения, связанные с COVID-19. Так для спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов «зеленой» зоны все ограничения сняты. В бассейнах «красной» и «желтой» зон установлена норма — не более 1 человека на 5 кв. метров, но не более 1 человека на 10 кв. метров дорожки.

При занятии спортом в помещениях в «оранжевой» и «красной» зонах требуется предварительная запись посетителей, соблюдение дистанции между людьми и тренажерами не менее 1,5 м. Все занятия должны проходить с соблюдением мер безопасности. Напомним, что в «красную» зону входят: Всеволожский, Гатчинский, Тосненский районы и Сосновый Бор.

Ранее ivbg.ru писал, какие ограничения в Ленинградской области отменили с 27 июня. В регионе разрешается работа торговых центров, ярмарок, торговля непродовольственными товарами вне ТЦ и другое при соблюдении определенных условий.