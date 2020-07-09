Три новых случая коронавируса выявили в Сосновом Бору за последние сутки

Всего с начала пандемии коронавирус подтвержден у 604 жителей Соснового Бора.

Как сообщает главный государственный врач города Ираида Егорова, по данным на 8 июля зафиксировано три новых случая коронавируса. Все лица, которые контактировали с заболевшими находятся под медицинским наблюдением и на самоизоляции. Всего в городе выздоровели 381 человек (+23 за сутки).

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти за последние сутки выявлены 50 новых случаев коронавируса, общее число заболевших — 4 892 человека. Статистика не учитывает информацию по Сосновому Бору из-за подчинения медицины атомграда к ФМБА.