В Ленобласти 50 новых случаев заражения коронавирусом — данные на 10 июля

В Ленобласти на утро 10 июля зафиксировали 50 новых случаев коронавируса. В настоящее время неизвестно в каких районах появились новые зараженные.

В России подтверждены 6 635 случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах, из них 1 673 случая (25,2%) не имели клинических проявлений болезни. Общее число заболевших — 713 936 человек.

Как сообщает оперштаб, за сутки зарегистрировано 174 летальных случаев. За весь период от коронавирусной инфекции скончались 11 017 человека. При этом за сутки выздоровели 7 752 человек, общее число выписанных — 489 068.